ليفربول يحتفي بإنجاز محمد صلاح: الملك المصري

احتفى نادي ليفربول بالدولي المصري محمد صلاح بعد تسجيله هدف فوز "الريدز" على ضيفه فولهام 1-0، الليلة الماضية، في مباراة مؤجلة من المرحلة الـ28 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وكتب نادي ليفربول عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر": "محمد صلاح سجل في 8 مباريات متتالية على (ملعبنا) أنفيلد.. ثالث لاعب في تاريخ فريقنا يحقق هذا الرقم".

9 goals in his last 8 home games. 👑 pic.twitter.com/40Q9nSwXtY — Liverpool FC (@LFC) May 3, 2023

ومن جهتها، قالت شبكة "أوبتا" العالمية المتخصصة في إحصائيات وأرقام كرة القدم: "سجل محمد صلاح في كل من آخر ثماني مباريات على أرضه في جميع المسابقات (9 أهداف)، وهذه أطول سلسلة تهديفية للاعب في الريدز على ملعب أنفيلد، منذ لويس سواريز في يناير 2014 (سجل في 8 مباريات متتالية أيضا)".

أما شبكة "سكواوكا"، فأكدت أن صلاح يحتل المركز الثالث هذا الموسم، كأكثر اللاعبين مساهمة في تسجيل الأهداف بالدوري الإنجليزي الممتاز (تسجيل وصناعة)، برصيد 25 هدفا، وراء نجم توتنهام هاري كين (28)، وهداف مانشستر سيتي إرلينغ هالاند (41).