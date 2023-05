ليفربول يحتفي بإنجاز محمد صلاح: الملك المصري

احتفى نادي ليفربول بالدولي المصري محمد صلاح بعد تسجيله هدف فوز "الريدز" على ضيفه فولهام 1-0، الليلة الماضية، في مباراة مؤجلة من المرحلة الـ28 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وكتب نادي ليفربول عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر": "محمد صلاح سجل في 8 مباريات متتالية على (ملعبنا) أنفيلد.. ثالث لاعب في تاريخ فريقنا يحقق هذا الرقم".

9 goals in his last 8 home games. 👑 pic.twitter.com/40Q9nSwXtY