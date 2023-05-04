لجان المقاومة تنعى شهداء نابلس وتؤكد أن الجريمة سترتد على العدو ثأراً وانتقاماً

نعت لجان المقاومة في فلسطين، شهداء نابلس الأبطال " الشهيد حسن قطناني والشهيد معاذ المصري والشهيد إبراهيم جبر" الذين ارتقوا صباح اليوم الخميس 4-5-2023 في عملية اغتيال جبانة في البلدة القديمة، مؤكدة أن هذه الجريمة البشعة لن تخمد عنفوان المقاومة الممتدة في كل الساحات وسترتد على كيان العدو الصهيوني المجرم ثأراً وانتقاماً.

وشددت لجان المقاومة في تصريح صحفي، على أن دماء الشهداء الطاهرة ستكون فاتحاً ومبشراً لانتصار شعبنا وزوال الكيان الصهيوني المجرم.

وقالت: "جرائم العدو الصهيوني الفاشي ستزيد من جذوة المقاومة المشتعلة ولن تكسر إرادة المقاومة لدى أبطالنا وشبابنا الحر الثائر".

ودعت، أبطال شعبنا ومجاهديه في كل مكان الى ضرب العدو وقطعان مستوطنيه في كل شبر من أرضنا الفلسطينية المباركة وتصعيد المقاومة والثورة بكافة أشكالها حتى دحر هذا العدو المجرم عن أرضنا ومقدساتنا.

واستشهد 3 مواطنين وأصيب آخرون برصاص الاحتلال "الإسرائيلي" صباح اليوم الخميس 4 مايو 2023، خلال اقتحام وحصار منزل في حارة الياسمين بالبلدة القديمة في مدينة نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة.