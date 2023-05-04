صور أثار الدماء والدمار.. المكان الذي ارتقى فيه شهداء نابلس

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 09:58 ص
04 مايو 2023
اثار الدمار.jpg
اعلان اسفل صورة الخبر (تويتر) اعلان اسفل صورة الخبر (تويتر)

مكان استشهاد شهداء نابلس ..أثار الدماء والدمار اثار الدمار.jpg
اثار الدمار والدماء مكان ارتقاء الشهداء.jpg
مكان ارتقاء الشهداء.jpg
شهداء نابلس.jpg
 

اعلان اسفل نص الخبر (فيسبوك) اعلان اسفل نص الخبر (فيسبوك)

متعلقات