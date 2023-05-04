إضراب شامل باستثناء المدارس في نابلس حداداً على أرواح الشهداء

أعلنت لجنة التنسيق الفصائلي في نابلس الإضراب الشامل في جميع مرافق الحياة باستثناء المدارس، حداداً على أرواح الشهداء الذين ارتقوا صباح اليوم برصاص الاحتلال الإسرائيلي.

واستشهد 3 مواطنين وأصيب آخرون برصاص الاحتلال "الإسرائيلي" صباح اليوم الخميس 4 مايو 2023، خلال اقتحام وحصار منزل في حارة الياسمين بالبلدة القديمة في مدينة نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة.

وأفادت جمعية الهلال الاحمر الفلسطيني، بأن حصيلة اقتحام قوات الاحتلال البلدة القديمة في نابلس، 3 شهداء نقلوا لمستشفى رفيديا، و4 إصابات بالرصاص الحي نقلت للمشفيات، و10 أخرى سقوط، و152 حالة اختناق من بينهم طلاب مدارس عولجوا ميدانياً.