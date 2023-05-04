من هو المطلوب الذي أطلق الاحتلال النار صوبه في أحد المنازل

كشفت مصادر محلية اليوم الخميس 4/5/2023 أن القوات "الإسرائيلية" تحاصر منزلين أحدهما لعائلة الشهيد محمد العزيزي والآخر لعائلة عكوب ويتواجد فيهما مجموعة من المقاومين وتم إطلاق صواريخ مضادة تجاه المنزل كما استخدم الاحتلال طائرا درون انتحارية.

وقال منشور لأحد الشبان وهو شقيق عبد عكوبة أخو واحد من المحاصرين ، حيث كتب على الفيس:إن الاحتلال أطلق 7 رصاصات على أخي المتواجد في الصالة الخارجية دون وصول لسيارات الأسعاف.





ويشار الى ان قوات الاحتلال تحاصر أحد المنازل في حارة الياسمينة بنابلس وسط الحديث عن عدد من الاصابات .