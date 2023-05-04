فيديو لمحاصرة أحد المنازل في حارة الياسمينة في نابلس

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 08:21 ص
04 مايو 2023
محاصرة احد المنازل.PNG
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