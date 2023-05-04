محدث بالفيديو والصور 3 شهــــــداء خلال محاصرة أحد المنازل بالبلدة القديمة في نابلس

استشهد 3 مواطنين وأصيب آخرون برصاص الاحتلال "الإسرائيلي" صباح اليوم الخميس 4 مايو 2023، خلال اقتحام وحصار منزل في حارة الياسمين بالبلدة القديمة في مدينة نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة، ما أدى إلى اندلاع اشتباكات مُسلحة.

وأفاد "مراسلنا" في المكان، أن قوات الاحتلال تُحاصر محيط منزل عائلة الشهيد محمد العزيزي في حارة الياسمينة بمحافظة نابلس، واستخدمت صواريخ موجهة محمولة على الكتف باتجاه المنزل المحاصر، وسط سماع دوي انفجارات قوية من أهالي البلدة.

وزعم جيش الاحتلال، استشهاد الشابين حسن قطناني ومعاذ المصري منفذي عملية إطلاق النار قرب مفترق "الحمرا" في الأغوار قبل نحو شهر التي أدت لمقتل 3 "إسرائيليات".

وذكر شهود عيان في المنطقة، أن الاحتلال اغتال شهداء نابلس بطائرة مسيرة مفخخة داخل البلدة القديمة بمدينة نابلس.

و️أفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، بأن حصيلة اقتحام قوات الاحتلال البلدة القديمة في نابلس، 3 شهداء نقلوا لمستشفى رفيديا، و4 إصابات بالرصاص الحي نقلت للمستشفيات، و10 أخرى سقطوا، و152 حالة اختناق من بينهم طلاب مدارس عولجوا ميدانيًا.

وفي التفاصيل، أفادت مصادر محلية، بأن مقاومين أطلقوا النار بكثافة، صوب القوة المحاصرة لأحد المنازل في البلدة القديمة، لاعتقال أحد المواطنين.

وأشار المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، إلى أن قوات جيشه نفذت نشاطًا عسكريًا داخل البلدة القديمة في نابلس لاعتقال أحد المطاردين.

يتبع..









