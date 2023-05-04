بالفيديو والصور إصابة مواطنين.. الاحتلال يحاصر منزل أحد المقاومين بالبلدة القديمة في نابلس و اندلاع اشتباكات عنيفة

أصيب مواطنان فلسطينيان إحداها وصفت بالخطيرة برصاص الاحتلال "الإسرائيلي" صباح اليوم الخميس 4 مايو 2023، خلال اقتحام وحصار منزل في حارية الياسمين بالبلدة القديمة في مدينة نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة، ما أدى إلى اندلاع اشتباكات مُسلحة.

وأفاد المتحدث باسم الهلال الأحمر أحمد جبريل، بأن الحديث يدور عن إصابة خطيرة وسط البلدة القديمة بنابلس، والاحتلال يغلق المنطقة بشكل كامل ولم تتمكن طواقم الاسعاف بعد من الوصول للإصابة، قبل أن يُعلن شهود عيان عن إصابة ثانية في المكان ذاته.

وفي التفاصيل، أفادت مصادر محلية، بأن مقاومين أطلقوا النار بكثافة، صوب القوة المحاصرة لأحد المنازل في البلدة القديمة، لاعتقال أحد المواطنين.

وأشار المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، إلى أن قوات جيشه نفذت نشاطًا عسكريًا داخل البلدة القديمة في نابلس لاعتقال أحد المطاردين.

وذكر شهود عيان، أن قوات الاحتلال تُحاصر محيط منزل عائلة الشهيد محمد العزيزي في حارة الياسمينة وسط محافظة نابلس.

ووفق شهود العيان، فإن قوات الاحتلال استخدمت صواريخ موجهة محمولة على الكتف باتجاه المنزل المحاصر.

يتبع..









