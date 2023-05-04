الفيدرالي الأمريكي يرفع أسعار الفائدة للمرة العاشرة.. هل يؤثر على الدولار؟

زاد البنك "الفيدرالي" الأمريكي الفائدة للمرة العاشرة على التوالي، بمعدل 25 نقطة أساس، ليتراوح بذلك سعر الفائدة بين 5.0 بالمئة و5.25 بالمئة.

وتحدث الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في بيان عن توجّه لتليين خطواته المستقبلية، على خلفية مؤشرات تدل على تباطؤ اقتصادي في الولايات المتحدة، وسط ترجيحات بأن يرخي تشديد شروط الإقراض للأسر والشركات بثقله على الاقتصاد.

وكان الاحتياطي الفيدرالي قد بدأ رفع معدّلات الفائدة في مارس من العام الماضي؛ بهدف احتواء الغلاء، لكن معدّل التضخّم لا يزال أعلى بكثير من مستوى 2 بالمئة المستهدف.

وجاء القرار الأخير للجنة الفيدرالية للأسواق المفتوحة متوافقا مع التوقّعات، في حين يترصّد خبراء وتجار عن كثب أي تغيير على صعيد التوجّهات المستقبلية.

وأكد بيان الفيدرالي الأمريكي أنه "سيأخذ في الاعتبار التشديد المتراكم للسياسة النقدية"، والتأثيرات السلبية لهذه السياسة على الاقتصاد في قراراته المستقبلية.