بالصور رونالدو يحسم مستقبله مع النصر السعودي بـ "صورة"

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 06:36 ص
04 مايو 2023
رونالدو يحسم مستقبله مع النصر السعودي بـ "صورة"
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بعد الأنباء التي تحدثت عن نية رونالدو الرحيل عن نادي النصر السعودي بعد أشهر فقط من انضمامه إليه، رد النجم البرتغالي على الشائعات بنشرة صورة له وهو يرتدي قبعة عليها شعار "ناديه".

وذكرت تقارير صحفية، أن رونالدو ينوي مغادرة نادي النصر خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، والعودة إلى فريقه السابق ريال مدريد ليتولى دور سفير النادي، لكن سرعان ما دحض رونالدو هذه الإشاعات، بنشره صورة على حسابه في موقع "إنستغرام"، وظهر "الدون" في الصورة مرتديا قبعة تحمل شعار النصر السعودي، في إشارة إلى اعتزازه بالانتماء إلى "العالمي".

وكان النجم البرتغالي وقع في يناير الماضي على عقد بقيمة 175 مليون جنيه إسترليني يبقيه في النصر السعودي حتى عام 2025.

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