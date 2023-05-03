قتيل رابع في الداخل المحتل خلال ساعات

لقي شاب مصرعه، مساء اليوم الأربعاء، في جريمة إطلاق نار بمدينة شفاعمرو داخل أراضي الـ48، بعد ساعات من مقتل ثلاثة شبان في جرائم منفصلة وقعت في الناصرة وقلنسوة وتل السبع.

وأفادت مصادر محلية أن الشاب رسلان سواعد (27 عاما) أصيب بجروح حرجة في جريمة إطلاق نار بمدينة شفاعمرو، وحاولات الطواقم الطبية إنقاذ حياته، إلا أنه فارق الحياة متأثرة بإصابته.

وفي وقت سابق، قُتل الشاب أدهم أبو عصا (25 عاما) وأصيب ابن شقيقه بجروح تراوحت بين الخطيرة والمتوسطة في جريمة إطلاق نار في قرية تل السبع بمنطقة النقب.

كما قُتل الشاب محمد هاشم ناطور، في الثلاثينيات من العمر، وأصيب آخر بجروح وصفت بأنها متوسطة إثر تعرضهما لجريمة إطلاق نار، صباح اليوم، في مدينة قلنسوة، كما قُتل الشاب ساهر عباس "النتفة" (25 عاما) من الناصرة وأصيبت زوجته وطفلته بجروح متوسطة وطفيفة، فجر اليوم.

ووفقا للمعطيات، ارتفع عدد ضحايا جرائم القتل في المجتمع الفلسطيني داخل أراضي الـ48 منذ مطلع شهر أيار الجاري، إلى 8 ضحايا. كما ارتفعت حصيلة الضحايا منذ مطلع العام الجاري ولغاية الآن، إلى 62 ضحية، أي بمعدل قتيل في كل يومين، بينهن أربع نساء قتلن في جرائم عنف مختلفة.

وتشهد البلدات الفلسطينية بأراضي الـ48 جرائم قتل وأحداث عنف متزايدة منذ مطلع العام 2023 ولغاية اليوم مقارنة بالفترة الموازية مع العام الماضي، في ظل تواطؤ الشرطة الإسرائيلية وعدم عملها لاجتثاث العنف والجريمة.