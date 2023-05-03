الصحة بغزة تُصدر توضيحًا بشأن حادثة سائق إسعاف..!

أصدرت وزارة الصحة بغزة، مساء الثلاثاء، بيانًا توضيحيًا بشأن حادثة سائق إسعاف يعمل لديها.

وقالت الصحة في بيان صحفي: "تستغرب الوزراة الزج باسمها من أحد المواطنين لاستجلاب التعاطف معه في قضية التخاصم والتشهير بينه وبين أحد أقاربه يعمل سائق إسعاف يقوم بنقل ابنه المريض بالفشل الكلوي إلى مستشفى الرنتيسي بغزة لتلقي جلسات غسيل الكلى".

وأضافت: "تفاصيل الخلاف تعود لعام ٢٠١٨م، ورغم أن الوزارة اتخذت الإجراءات الإدارية لشكوى المواطن بحق السائق في حينه، إلا أن المواطن جدد التشهير بسائق الإسعاف ووزارة الصحة، قبل عدة أشهر، مدعيًا في منشور جديد أن سائق الإسعاف تعمد إنزالهم بعيدًا عن منزلهم ، وتضمن ذلك المنشور الإساءة إلى الوزارة وسائق الإسعاف، علمًا أن إدارة وحدة الإسعاف قامت بتغيير سائق الإسعاف المكلف بنقل المرضى في حينه كإجراء لمنع حدوث أي خلاف جديد".

وتابعت الوزارة: "على إثر ذلك تقدم سائق الإسعاف بشكوى رسمية لدى جهات الاختصاص بحق والد الطفل الذي استغل حساب ابنه المريض على فيس بوك لجذب التعاطف مع إدعاءاته، حيث تم تحويل قضية شكوى التشهير للنيابة العامة والتي بدورها اتخذت إجراءاتها القانونية المعمول بها في مثل هذه القضايا".

وأكدت على ضرورة الصلح بين الطرفين؛ وأنها لا تقبل الإساءة لاسمها والزج بها في أتون خلاف عائلي بالاساس.

وبينت الوزارة أن قنوات التواصل مع الوزارة واضحة ممثلة في وحدة الشكاوى، ولجنة التواصل المجتمعي وأنها تمتلك الحق في التقاضي مع كل من يحاول الزج باسمها في المشاكل العائلية.