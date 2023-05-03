قتيل وإصابات بإطلاق نار جنوب أمريكا

قتل شخص وأُصيب ثلاثة آخرون بجروح، بعد إطلاق النار عليهم من مجهول في مدينة أتلانتا جنوب الولايات المتحدة الكبيرة، بينما لاذ المشتبه به بالفرار.

وأوضحت قوات الأمن في المدينة على تويتر أن "ثلاثة اشخاص نقلوا إلى المستشفى لتلقي العلاج وتوفي شخص رابع"، مضيفةً أن المشتبه به لاذ "بالفرار".

ونشرت الشرطة صوراً للمشتبه بإطلاقه النار داعيةً "أي شخص يمتلك معلومات" إلى الاتصال بها.

وقالت "نعتقد أن المشتبه به مسلح وخطير" محذرة من أنه لا تجوز محاولة "الاقتراب منه".

ويرتفع معدل الوفيات إلى حد كبير في الولايات المتحدة نتيجة الأسلحة النارية ويبلغ مستويات لا مثيل لها في أي من الدول المتقدمة الأخرى.