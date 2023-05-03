متى عيد الأضحى المبارك 2023 بالميلادي في فلسطين، تتصدر محركات البحث المختلفة، البحث عن عيد موعد عيد الأضحى المبارك 2023 ميلادياً، خاصة وأن يُحدد هجرياً في اليوم العاشر من شهر ذي الحجة من كل عام هجري، إذ يبدأ المسلمون في الاستطلاع عن موعد عيد الأضحى المبارك وفق ما ترصده المراصد الفلكية في العديد من الدول العربية والإسلامية.

متى عيد الأضحى المبارك 2023

متى عيد الأضحى المبارك 2023، ويبحث المسلمون في الدول العربية والإسلامية عن الموعد الرسمي لحلول عيد الأضحى المبارك باعتباره من أهم المناسبات الدينية والإسلامية التي يحتفلون بها بعد عيد الفطر المبارك، لذلك يبحثون عن موعد عيد الأضحى المبارك عبر المرصد والمعهد الفلكي في العديد من الدول العربية والإسلامية حتى يتجهزون له كما فعلوا في عيد الفطر المبارك، وبدوره ينشر فريق العمل في "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، متى يبدأ أول أيام عيد الأضحى المبارك 2023- 1444 هجري.

متى أول أيام عيد الأضحى المبارك فلكياً 2023

موعد عيد الأضحى ويوم وقفة عرفات 2023، الموعد الرسمي لعيد الأضحى المبارك 1444 هجري- 2023 ميلادي، إذ إنه وفقاً للحسابات الفلكية التي أعدها المعهد القومي للفلك، فإن وقفة عرفات لعام 1444 هجرياً ستكون فلكيًا يوم الثلاثاء 27- 6 - 2023، ويكون عيد الأضحى المبارك لعام فلكيًا يوم الأربعاء 28 يونيو 2023، لكن يثبت التاريخ الرسمي لعيد الأضحى بعد الفاتح من شهر ذي الحجة 1444 هجري.

متى عيد الأضحى المبارك 2023

متى عيد الأضحى المبارك 2023، يشار إلى أن عيد الفطر السعيد حل على المسلمين يوم الجمعة الماضي الموافق 21 ابريل 2023، وانتهي بتاريخ 23 ابريل 2023، إذ يفصل بين العيدين شهرين و10 أيام متتالية، إذ يحل عيد الفطر السعيد في الفاتح من شهر شوال، بينما يحل عيد الأضحى المبارك يوم 10 من شهر ذي الحجة، وبهذا القدر ننتهي من نشر مقالة حملت عنوان: موعد عيد الأضحى المبارك 2023 بالميلادي في فلسطين والدول العربية.