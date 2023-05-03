قوات الاحتلال تعتقل مواطناً في أريحا

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الأربعاء 3 مايو 2023، مواطناً فلسطينياً على حاجز عسكري عند المدخل الجنوبي لمدينة أريحا في الضفة الغربية المحتلة.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب خالد رائد غالب قاسم (20 عاماً) من مخيم عقبة جبر، أثناء مروره على حاجز عسكري جنوب أريحا.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي حملة المداهمات والاعتقالات بحق المواطنين الفلسطينيين في جميع مدن وبلدات وقرى الضفة الغربية والقدس المحتلتين، بذرائع واهية تهدف لتهجيرهم من أراضيهم وممتلكاتهم والسيطرة عليها.