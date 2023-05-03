الرئيس الإيراني: سنبقى سنداً لفلسطين والاحتلال يعيش حالة ضعف غير مسبوقة

جدد الرئيس الإيراني السيد إبراهيم رئيسي، مساء اليوم الأربعاء 3 مايو 2023، وقوف طهران مع الشعب الفلسطيني المظلوم ومع المقاومة في لبنان وسوريا، مشيراً إلى أن زمام المبادرة بيد المجاهدين والشعب المقاوم الذين يدافعون عن القدس والمسجد الأقصى.

وقال السيد رئيسي: "إن سياسة إيران تتمثل بالدفاع عن المظلومين ونؤكد وقوفنا مع الشعب الفلسطيني المظلوم ومع المقاومة في لبنان وسوريا".

وأَضاف: "أن فلسطين المقاومة التي وقفت ضد الكيان الصهيوني، إن حزب الله في تموز، وغزة قد جعلوا الكيان الصهيوني يعيش حالة ضعف أكثر من أي وقت مضى، والمجاهدون أقوى من أي وقت مضى".

ووصل الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، اليوم الأربعاء، إلى مطار دمشق الدولي في زيارة رسمية تستغرق يومين، يرافقه وفد وزاري سياسي واقتصادي كبير، وسيجري مع الرئيس السوري بشار الأسد مباحثات سياسية واقتصادية موسّعة، يليها توقيع عدد من الاتفاقيات.

وبحسب وكالة الأنباء السورية "سانا"، يضم الوفد الوزاري المرافق للرئيس الإيراني كلا من حسين أمير عبد اللهيان، وزير الشؤون الخارجية، ومهرداد بذرباش، وزير الطرق وبناء المدن (رئيس اللجنة الاقتصادية المشتركة)، ومحمد رضا آشتياني، وزير الدفاع، وجواد أوجي، وزير النفط عيسى زارع بور، وزير الاتصالات غلام حسين إسماعيلي، أمين رئيس مكتب رئيس الجمهورية، وعباس كلرو، ممثل عن مجلس الشورى الإسلامي، ومحمد جمشيدي، معاون الشؤون السياسية لمكتب رئيس الجمهورية.

وفي وقت سابق، أكد وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبداللهيان، أن زيارة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي إلى سوريا، نجاح لدبلوماسية الحكومة في استكمال عملية التكامل الإقليمي.

يتبع..