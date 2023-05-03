الأسير "العارضة" ينعى الشهيد خضر عدنان ويوجّه رسالة لذويه..!

نعي الأسير القائد محمود العارضة الشيخ الشهيد خضر عدنان، الذي اغتالته مصلحة سجون الاحتلال بعد 86 من إضرابه عن الطعام.

وقال العارضة في رسالة له من داخل السجون، اليوم الأربعاء: "إلى ذوي الشهيد خضر الزوجة والأولاد والإخوان، عزاؤنا أن خضر مضى في سبيل الله، وإن هذا المقام لكم سيحسدكم عليه النبيين والصديقين والشهداء وأحرار العالم في الدنيا والآخرة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته".

الجدير بالذكر أن الشيخ خضر عدنان القيادي في حركة الجهاد الإسلامي، استشهد في سجون الاحتلال، أمس، بعد خوضه إضرابًا مفتوحًا عن الطعام لمدة 86 يومًا رفضًا لاعتقاله التعسفي.