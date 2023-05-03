في جامعة بيرزيت.. الرابطة الإسلامية تندد باغتيال الشهيد خضر عدنان

شاركت الرابطة الإسلامية الإطار الطلابي لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين بجامعة بيرزيت ظهر اليوم في الوقفة الغاضبة التي دعت لها الأطر الطلابية تنديداً باغتيال الشيخ الشهيد خضر عدنان في زنازين الاحتلال.

ورفع المشاركون من الرابطة الإسلامية والأطر الطلابية في الوقفة المنددة صور الشهيد القائد خضر عدنان مرددين هتافات الوفاء لمسيرته الجهادية العظيمة ودوره الكبير في تاريخ شعبنا ومقاومته، ومعركته من أجل حرية الأسرى وكرامتهم في مواجهة المحتل المجرم.

وفي كلمة له قال عبادة أبو زيد ممثل الرابطة الإسلامية في جامعة بيرزيت، إن ارتقاء القائد الكبير الشيخ خضر عدنان جاء بعد رحلة جهادية عظيمة، مستذكراً تخرجه من رحاب جامعة بيرزيت وكان أميرًا للجماعة الإسلامية وقتها ثم واصل رحلته خدمةً لأبناء شعبه وعوائل الشهداء والأسرى ما عرضه للاعتقال والمطاردة وخوض معارك الحرية.

وأضاف أبو زيد أن اغتيال القائد خضر عدنان لن ينال من عزيمة وإرادة شعبنا المجاهد وستبقى معاركه في التضحية والعطاء ملهمة لأبناء شعبنا ولكل السائرين على طريق تحرير الأرض والإنسان من دنس الاحتلال داعياً إلى إعلاء وحشد الأصوات الرافضة لجريمة العدو باغتيال هذا الرمز الوطني الكبير.

يذكر أن الشيخ الشهيد خضر عدنان من خريجي كلية العلوم بجامعة بيرزيت عام 2001م في تخصص رياضيات اقتصادية، كما التحق ببرنامج الماجستير في الاقتصاد، وقد عمل أميراً للجماعة الإسلامية في فترة دراسته، وقد ارتقى شهيداً إثر جريمة اغتيال في سجون الاحتلال عقب خوضه معركة الأمعاء الخاوية لـ85 يوماً رفضاً لاعتقاله.