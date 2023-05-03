بالصور  الإطار النسوي للجهاد يستقبل المهنئين باستشهاد الشيخ خضر عدنان

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 04:19 م
03 مايو 2023
 الإطار النسوي للجهاد يستقبل المهنئين باستشهاد الشيخ خضر عدنان
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نظم الإطار النسوي لحركة الجهاد الإسلامي، بيت عزاء، لاستقبال المهنئين باستشهاد الشيخ خضر عدنان، وذلك في مكتب الإطار غرب مدينة غزة. 

وشارك في بيت العزاء عددًا كبيرًا من  الشخصيات النسائية والاعتبارية في الفصائل الفلسطينية، و خنساء فلسطين الحاجة أم إبراهيم الدحدوح، بالإضافة إلى العشرات من قياديات وكوارد الإطار.

و ألقت القيادية في الإطار أ. آمنة حميد ، الكلمة الترحيبية موجهة "التحية  لكل الحضور بمشاركتهم الإطار في تعزيتهم باستشهاد الشيخ عدنان"، مُؤكدة أن الشيخ خضر ذهب شهيدًا وترك إرثًا عظيمًا للشعب الفلسطيني، وزرع  مبدأ المقاومة والكرامة في نفوس الفلسطينيين.

بدورها، قالت مسؤولة الإطار د. اسمهان عبد العال، إن الشيخ خضر عدنان مثّل رمزًا وتاريخًا للشعب الفلسطيني، أرهق العدو  بصموده وثباته، مشيرةً  إلى أنه خاض معارك الكرامة مع الاحتلال مرات عديدة، وكل مرة يزيد عزمًا واصرارًا على مواصلة طريق الجهاد. 

من جانبهن، وجهت  القياديات النسائية في الفصائل، التحية لزوجة الشيخ خضر عدنان التي ضربت مثلًا رائعًا في الصبر والاحتساب، مؤكدات تمسكن بنهج وفكر الشيخ عدنان. 

من ناحيتها، وجهت السيدة رندة موسى زوجة الشيخ عدنان، خلال مكالمة فيديو  ربطت بين بيت الأجر وذويه بجنين،  ومكتب الاطار النسوي بغزة ، التحية لكل نساء القطاع المحاصر ، لافتةً أن خروج الناس في كل الميادين بعد ارتقاء زوجها أفرحها كثيرًا.

الجدير ذكره أن الإطار النسوي للجهاد نظم في كل محافظات قطاع غزة، بيوت عزاء لاستقبال المهنئين باستشهاد الشيخ خضر عدنان. 

يذكر أن الشيخ خضر عدنان القيادي  في حركة الجهاد الإسلامي، استشهد في سجون الاحتلال، أمس،  بعد خوضه إضرابًا مفتوحًا  عن الطعام لمدة 86 يومًا رفضًا لاعتقاله التعسفي.

 

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الإطار النسوي لحركة الجهاد الإسلامي
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