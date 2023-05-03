رغم عودة الهدوء.. طائرات الاستطلاع "الإسرائيلية" تجوب أجواء قطاع غزة بشكل مكثف

تشهد أجواء قطاع غزة في هذه اللحظات، تحليق مكثف لطائرات الاستطلاع "الإسرائيلية".

وأفاد مراسل "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، بإن أجواء مدينة غزة تشهد في هذه الأثناء تحليق مكثف لطائرات الاحتلال الاستطلاعية وعلى مستويات منخفضة.

وبين أن طائرات الاستطلاع التي تحلق بعضها في اجواء القطاع طائرات محملة بالجنود.

وشهدت الساعات الماضية، تبادل لاطلاق النار بين فصائل المقاومة الفلسطينية بغزة وقوات الاحتلال الإسرائيلي، عقب رد المقاومة على جريمة اغتيال القيادي الأسير الشيخ خضر عدنان في سجون الاحتلال بعد 86 يوما على اضرابه عن الطعام رفضاً لاعتقاله التعسفي.

يذكرأن مصادر أمنية في المقاومة الفلسطينية، قد حذرت في وقت سابق من خطورة التحليق المكثف لطائرات الاحتلال "الإسرائيلي" في أجواء القطاع في ظل تهديدات الاحتلال بعودة الاغتيالات ضد قادة المقاومة، داعية كافة رجال المقاومة لأخذ أقصى درجات الحيطة والحذر تحسبًا لأي غدرٍ "إسرائيلي"