بالفيديو "روسيا" تعلن إحباط محاولة أوكرانية لإغتيال بوتين بطائرتين مسيرتين

اتهم الكرملين، اليوم الأربعاء3/5/2023م، أوكرانيا بمحاولة قتل الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين.

وأعلن الكرملين في بيان صحفي، أن الجيش والاستخبارات الروسيتين عطلا الليلة الماضية طائرتين مسيرتين حاولتا الهجوم على قصر الكرملين وسط موسكو، وتتهم موسكو كييف بالتخطيط لاغتيال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وأضاف:" الرئيس الروسي لم يصب بأي أذى جراء الهجوم الأوكراني، واصفا الهجوم بالعمل الإرهابي".

وفي نفس السياق، قال الكرملين" إن موسكو تحتفظ بحق الرد على الهجوم في المكان والزمان المناسبين".

بدورها، ذكرت وسائل إعلام روسية أن بوتين لم يكن في مبنى الكرملين أثناء الهجوم بالمسيرتين، إذ كان يمارس مهامه بمقر إقامته في منطقة نوفو أوغاريوفو قرب موسكو.

وبالتزامن مع ذلك، قال مسؤول رفيع في الرئاسة الأوكرانية، رد على اتهام روسيا لاوكرانيا بمحاولة اغتيال بوتين: لا علاقة لنا بالهجوم الذي استهدف الكرملين.

ونشرت وسائل إعلام روسية، مقطع فيديو يظهر اعتراض الدفاعات الجوية لطائرة مسيرة فوق مبنى الكرملين.