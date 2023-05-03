طهران تقيم مراسم تأبين للشهيد عدنان بمشاركة عدد من الشخصيات وممثلين عن المقاومة

تُقام في العاصمة الإيرانية طهران، يوم السبت المقبل، مراسم تأبين الشهيد الفلسطيني القيادي في حركة الجهاد الإسلامي، الأسير الشيخ خضر عدنان، الي قضى في سجون الاحتلال الإسرائيلي.

وستجري هذه المراسم في شارع فلسطين بطهران، بمشاركة العديد من الشخصيات وأبناء الشعب الإيراني، حيث سيُلقي عدد من المسؤولين السياسيين والعسكريين وممثلين عن حركات المقاومة كلمات في هذه المناسبة.

وأعلنت مصلحة سجون الاحتلال، أمس الثلاثاء، استشهاد الأسير القيادي في حركة الجهاد الإسلامي، الأسير الشيخ خضر عدنان، بعد ٨٦ يومًا من إضرابه المفتوح عن الطعام رفضًا لاعتقاله التعسفي.

وكان الشيخ عدنان قد أعلن إضرابه عن الطعام منذ لحظة اعتقاله من قبل قوات الاحتلال في الخامس من شباط/فبراير الماضي.

واعتقلت إدارة سجون الاحتلال القيادي عدنان طوال هذه المدة في زنازين معتقل "الجلمة"، وتعرض لعمليات تنكيل ممنهجة، وظروف اعتقال قاسية، كما واجه ضغوطا كبيرة من قبل أجهزة الاحتلال.

يُذكر أنّ "الأسير الشيخ عدنان اعتُقل 12 مرة، وأمضى ما يقارب مجموعه نحو 8 سنوات في سجون الاحتلال".