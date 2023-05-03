"بن غفير" يرد على مطالب "نتنياهو" له ترك الحكومة

رد ما يسمى وزير الأمن القومي في حكومة" نتنياهو" إيتمار بن غفير، على مطالبات حزب الليكود بعد رفضه" بن غفير " وأعضاء حزبه الحضور للكنيست اليوم احتجاجا على ضعف رد الحكومة ضد غزة، وعلى عدم إشراكه في المشاورات الأمنية.

وقال بن غفير خلال مؤتمر صحفي:" إذا كنت لا تريدنا في الحكومة، فيا مرحبا بهذا القرار، لأن هذه ليست حكومة يمينية كاملة".

وأضاف:" من الآن فصاعداً لن نصوت في الكنيست".

وكان حزب الليكود قد هاجم بن غفير بعد رفضه وأعضاء حزبه الحضور للكنيست اليوم احتجاجا على ضعف رد الحكومة ضد غزة، وعلى عدم إشراك بن غفير في المشاورات الأمنية، قائلاً:" رئيس الوزراء ووزير الحرب والجيش وقوات الأمن هم من يديرون الأحداث الأمنية الحساسة والمعقدة التي تواجهها (إسرائيل).

وأضاف :"رئيس الوزراء هو الذي يقرر من يشارك في المشاورات، واذا كان هذا غير مقبول للوزير بن غفير فلا داعي للبقاء في الحكومة".

يشار إلى أن "نتنياهو" عقد يوم أمس الثلاثاء، مشاورات أمنية بشأن حالة التوتر على حدود قطاع غزة، بمشاركة وزير حربه، ورئيس الأركان، ورئيس مجلس الأمن القومي، ورئيس شعبة الاستخبارات العسكرية، ورئيس شعبة العمليات، ونائب رئيس الشاباك، والسكرتير العسكري لرئيس الوزراء، وقائد القيادة الجنوبية، وقائد لواء العمليات، دون مشاركة وزير الأمن القومي "بن غفير".