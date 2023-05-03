انتقادات واسعة لنتنياهو واتهامات بضعف حكومته امام مقاومة غزة

لاقت حكومة الاحتلال التي يرأسها بنيامين نتنياهو، صباح اليوم الأربعاء انتقادات واسعة من داخل الحكومة وخارجها، واتهموا نتنياهو بـ"الضعف في مواجهة المقاومة في غزة.

وقالت صحيفة "يسرائيل هيوم": إن "حزب القوة اليهودية المشارك في الائتلاف الحكومي، قرر عدم حضور جلسات الكنيست اليوم، كما سيعقد اجتماعا خاصا في مستوطنة سديروت، التي تعرضت للقصف بصواريخ المقاومة أمس، بسبب السياسة الأمنية المتساهلة للحكومة في مواجهة الصواريخ من غزة".

ونقلت الصحيفة عن ما يسمى وزيرة المستوطنات في حكومة الاحتلال أوريت شتروك، قولها: "حكومتنا مستمرة في سياسة الحكومة السابقة.. غزة لا تدفع الثمن".

وقال عضو الكنيست داني دنون: "من أجل استعادة الردع، كان علينا أن نستيقظ هذا الصباح ونسمع عدد الذين قُتلوا الليلة الماضية في الضربات، إذا واصلنا قصف المواقع الفارغة، فإننا ندعو لجولة ثانية.. ليس هذا هو الردع".

وقال رئيس بلدية مستوطنة "سديروت"، ألون دافيدي: إن "حماس والجهاد تسيطران على واقع نصف مليون من سكان دولة إسرائيل، ويقررون متى يطلقون النار ومتى يتوقفون، ودولة إسرائيل متخلفة ولا تبادر ولا تدير أي شيء".

وشنت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، مساء أمس وفجر اليوم، غارات مكثفة استهدفت مناطق متفرقة من قطاع غزة، فيما واصلت فصائل المقاومة وفي المقدمة منها سرايا القدس إطلاق رشقات صاروخية نحو مستوطنات الغلاف، رداً على استشهاد القيادي في حركة الجهاد الإسلامي، الأسير الشيخ خضر عدنان، داخل سجون الاحتلال، فجر أمس الثلاثاء.