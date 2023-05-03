نعيم: تصريح المتحدث باسم الخارجية الأمريكية حول اغتيال الشيخ عدنان غير مستغرب

استنكر رئيس الدائرة السياسية والعلاقات الخارجية في "حماس" باسم نعيم، اليوم الأربعاء3/5/2023م، رد المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، خلال مؤتمر صحفي، على سؤال حول استشهاد الشيخ خضر عدنان، يقول فيه إن "جميع الأفراد ، بمن فيهم السجناء، يجب أن يعاملوا معاملة إنسانية، لكن الجهاد الإسلامي جماعة إرهابية".

وأكد القيادي نعيم في تصريح صحفي وصل "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، أن هذا التصريح غير المستغرب من متحدث باسم دولة قامت على إبادة شعوب أخرى وملايين من جماجم الأبرياء، لا تفهم المعنى الحقيقي للعدل والانتماء للأوطان، حيث يبرر فيه اغتيال الشيخ الشهيد خضر عدنان على يد قوات الاحتلال الصهيوني، ويعتبر أن ممارسة شعبنا حقّه المكفول بالقانون الدولي في مقاومة الاحتلال "إرهابًا".

وقال:" نُذكّر الإدارة الامريكية بأنّ دولة الاحتلال تمارس إرهاب الدولة ضد شعبنا على مدار الساعة، وفي مقدمة ذلك ضد أسرانا البواسل، حيث يعاني آلاف الأسرى، بمن فيهم النساء والأطفال والمرضى وكبار السن، ظروف اعتقال غير إنساني، وتُرتكب بحقهم أبشع الجرائم".

وأضاف:" أكثر من 800 أسير فلسطيني معتقل إداريًا، أي بدون محاكمة وبدون توجيه أي تهمة، وبعضهم قضى سنوات خلف القضبان بهذه الطريقة"، مطالباً الإدارة الامريكية بإنهاء هذا الانحياز الصارخ لكيان فاشي عنصري، يُصرّ على انتهاك كل القوانين والأعراف الدولية.