حماس: هدم البيوت جريمة وسلوكا عنصريًا انتقاميًا سيزيد شعبنا قوة في مواجهة الاحتلال

أكدت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، اليوم الأربعاء3/5/2023م،أن هدم الاحتلال "الإسرائيلي" لثلاثة منازل صباح اليوم في القدس وسلفيت وقلقيلية، يُعدّ جريمة وسلوكا عنصريًا انتقاميًا عقب فشل الاحتلال في مواجهة مقاومة شعبنا الباسلة.

وقالت الحركة في بيان لها وصل "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية":" إن شعبنا الذي واجه التهجير والقتل، سيواصل الرباط في أرضه والتمسك بحقوقه ومقدساته، والإجرام الإسرائيلي لن يفتّ في عضده، وسيزيد شعبنا قوة في مواجهة الاحتلال وتصعيد المقاومة في كل المناطق من بلادنا"، داعية شعبنا إلى الاستمرار في احتضان العائلات التي هدّمت بيوتها.

كما دعت المجتمع الدولي بالوقوف أمام مسؤولياته بمحاكمة مجرمي الحرب الإسرائيليين انتصاراً لقيم العدالة وحق شعبنا في الحرية والاستقلال.