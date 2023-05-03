ماذا قال صديق الشهيد خضر عدنان الأسير المحرر ماهر الأخرس؟

قال صديق الشهيد خضر عدنان والأسير المحرر ماهر الأخرس: "انه منذ اعتقال الاحتلال للشيخ خضر في شباط الماضي ونحن على يقين أن هذا الاضراب لن يكون كسابقاته من تجارب الاضراب عن الطعام".

وأضاف الأخرس: "لقد كانت الخشية كبيرة على الشيخ خضر، خاصة مع تجاوز إضرابه للخمسين يوم، وتعنت الاحتلال ما أكد مخاوفنا ان شيئا مؤلما سيحدث للشيخ خضر، وانا كنت اتوقع في كل يوم استشهاده بعد الخمسين يوم ولكن الشيخ خضر عدنان دائما ما كان يعلمنا ويقول لنا اما حياة كريمة وأما موت كريم وهذا ما جسده".

وبين الأخرس "أن الارادة الكبيرة والعناد على الحق كانت أبرز سمات الشيخ خضر عدنان، حتى انه كتب وصيته وهو يعرف خطورة الوضع في الإضراب عن الطعام ويعلم حجم التحديات مع حكومة الاحتلال وقراراتها خاصة فيما يتعلق بالتغذية الاجبارية والمطالبة بإعدام الاسرى، ومحاولات الاحتلال إيقاف الإضراب عن الطعام التي يخوضها الاسرى، لافتا الى أن الشهيد عدنان كان من أهم المتابعين والمساندين لقضية الاسرى خاصة في معارك إضرابهم عن الطعام".

وتابع الأخرس "مهما فعلنا سنبقى مقصرين مع الشيخ خضر عدنان وأمثاله وذوي الشهداء الذين ضحوا بأكبادهم وسامح الله من عادى الشيخ خضر عدنان بمسيرته القوية"، مضيفا "الان عرف الجميع الشيخ خضر عدنان الذي عانى ظلما كبيرا من ناس أخطأوا الظن فيه".