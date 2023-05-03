التعليم بغزة: تضرر مدرسة في شمال القطاع جراء العدوان "الإسرائيلي" الأخير

استنكرت وزارة التربية والتعليم العالي، اليوم الأربعاء 3/5/2023م، العدوان الغاشم الذي طال عدداً من المدارس أهمها مدرسة ذات الصواري الثانوية للبنات بمديرية شمال غزة.

وقالت الوزارة في تصريح صحفي وصل "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية":" نستنكر العدوان الغاشم الذي طال المدرسة، والذي يعكس السياسة الممنهجة والمتعمدة للاحتلال في إحداث الأضرار ضد المنشآت التعليمية، حيث سجلت الوزارة تدمير أعداد كبيرة جداً من المدارس بصورة كلية أو جزئية، وتعرض مئات الأطفال والطلبة الفلسطينيين للقتل والجروح الخطيرة، أو الإصابة بالصدمات النفسية وذلك خلال الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة".

وأضافت:" تبذل الوزارة الجهود الكبيرة مع الدول المانحة لبناء المدارس، لكن الاحتلال وبكل بساطة وبدون أدنى مبرر يقصف هذه المدارس ويُلحق متعمداً الضرر والتخريب بها".

ودعت الوزارة مؤسسات حقوق الإنسان والمؤسسات الدولية إلى الوقوف عند مسؤولياتها ولجم الاحتلال عن ارتكاب جرائمه بحق شعبنا والمؤسسات التعليمية وطلبة المدارس.