أبومجاهد: رد المقاومة على اغتيال الشيخ عدنان أثبت أن الأسرى خط أحمر وصاعق تفجير

أكد مسؤول الإعلام في لجان المقاومة في فلسطين محمد البريم، اليوم الأربعاء3/5/2023م، أن الغرفة المشتركة ومعها كل مكونات شعبنا الفلسطيني المقاوم أثبتت براعتها في الرد على جريمة إغتيال الشيخ خضر عدنان ومواجهة العدو الصهيوني وقدمت صورة مشرقة لوحدة شعبنا وفصائله المقاومة .

ووجه البريم في في تصريح صحفي وصل "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، التحية لكافة الاذرع العسكرية المقاتلة المجاهدة التي أثبتت أن الأسرى خط أحمر وصاعق تفجير للثورة والمقاومة وأننا سنخوض كل المعارك والمواجهات من أجلهم ونفديهم بالغالي والنفيس ولن نتركهم او نخذلهم .

كما توجه بالشكر والتقدير للأشقاء في جمهورية مصر العربية على جهودهم الكبيرة في وقف العدوان على شعبنا.

وأضاف:" نتوجه بتحية فخر واعتزاز الى مقاومة شعبنا الباسلة التي أثبتت انها السيف والدرع الحامي لشعبنا وأسرانا وقضيتنا وأبدعت في الرد على جريمة إغتيال القائد الشيخ خضر عدنان" .

وردت فصائل المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، أمس الثلاثاء، على جريمة اغتيال الشيخ القيادي في حركة الجهاد الإسلامي خضر عدنان، بقصف مستوطنات العدو في "غلاف غزة" بعشرات الصواريخ، أسفرت عن أحداث اضرار مادية، بالإضافة لإصابة 12 مستوطن بجراح مختلفة.

يشار إلى أن الشيخ القائد خضر عدنان من أبرز قادة حركة الجهاد الإسلامي في الضفة المحتلة، قد ارتقى فجر أمس الثلاثاء في عملية اغتيال صهيونية داخل سجون الاحتلال بعد خوضه معركة إضراب بطولية استمرت لـ 85 يومًا.