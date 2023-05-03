أسماء وصور شهداء الحركة الأسيرة الذين يواصل الاحتلال احتجاز جثامينهم

نشر نادي الأسير الفلسطيني اليوم الاربعاء 3/5/2023 ، اسماء وصور شهداء الحركة الأسيرة الذين يواصل الاحتلال احتجاز جثامينهم والبالغ عددهم (13) أسيراً.

اسماء الاسرى الشهداء ارتفع لـ13 بعد ارتقاء الأسير الشهيد الشيخ خضر عدنان (44 عامًا) من بلدة عرابة/ جنين، شهيد الحركة الأسيرة، بعد أن خاض معركة إضراب عن الطعام، استمرت لمدة 86 يومًا رفضًا لاعتقاله، في زنزانة (عيادة سجن الرملة).

فيما يلي أسماء الشهداء الاسرى الذي يواصل الاحتلال احتجاز جثامينهم :

•الشهيد الأسير أنيس دولة محتجز جثمانه منذ عام 1980.

•الشهيد الأسير عزيز عويسات محتجز جثمانه منذ عام 2018.

•الشهيد الأسير فارس بارود محتجز جثمانه منذ عام 2019

•الشهيد الأسير نصار طقاطقة محتجز جثمانه منذ عام 2019.

•الشهيد الأسير بسام السايح محتجز جثمانه منذ عام 2019.

•الشهيد الأسير سعدي الغرابلي محتجز جثمانه منذ عام 2020.

•الشهيد الأسير كمال أبو وعر محتجز جثمانه منذ عام 2020.

•الشهيد الأسير سامي العمور محتجز جثمانه منذ عام 2021.

•الشهيد الأسير داود الزبيدي محتجز جثمانه منذ العام المنصرم 2022.

•الشهيد الأسير محمد ماهر تركمان محتجز جثمانه منذ العام المنصرم 2022.

•الشهيد الأسير ناصر أبو حميد محتجز جثمانه منذ العام المنصرم 2022.

•والشهيد المعتقل وديع ابو رموز محتجز جثمانه منذ كانون الثاني 2023.

•والشهيد الأسير خضر عدنان محتجز جثمانه منذ يوم أمس.