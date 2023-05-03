الأونروا تعلن إضافة 30 ألف اسم جديد الى قائمة المستفيدين من المساعدات الغذائية

أعلنت وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين "أونروا" بغزة، عن إضافة 30 ألف فرد جديد إلى قائمة المستفيدين من المساعدات الغذائية.

وأوضحت الأونروا، في بيان صحفي، أنه تم تحديد الفئة الجديدة استنادًا إلى معايير الاحتياج وحجم الأسرة من بين المستفيدين الذين تقدموا بالطلب عبر التطبيق الإلكتروني الذي تم الإعلان عنه في ديسمبر الماضي.

وأشارت إلى أنه سيتم التواصل مع هذه الأسر في الأيام القادمة لتوجيههم بالحضور إلى مكاتب الخدمات الاجتماعية لتقديم الوثائق اللازمة للتدقيق، مؤكدة أنها ستبذل كل ما يلزم لتوزيع المساعدات عليهم قبل نهاية هذا الشهر.