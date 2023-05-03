فاقد الشيء يعطيه... بقلم الأسير :ماهر الهشلمون

بقلم الأسير :ماهر الهشلمون

سجن رامون الصهيوني

علمونا عندما كنا ننعم بالحرية التي نسينا اليوم طعمها وشكلها بأن فاقد الشيء لا يعطيه، ولكن إذا ما نظرت إلى داخل هذه السجون المظلمة، ستجد بأن هذه القاعدة قد تكسّرت على صخرة صدر الأسير وعذاباته وإقدامه وتضحياته، فهنا داخل هذه الزنازين فاقد الشيء يعطيه بل ويعطي الكثير، فهذا شيخنا الكبير الأسير خضر عدنان بالرغم من أنه كان فاقدًا للحرية والوسيلة إلا أنه استطاع أن يعلّم أبجدياتها لكل الأجيال بجرأته وشجاعته وإصراره وعزته وعزيمته، كان ربانيًا، لم يوهن لما أصابه في سبيل الله من عمليات اعتقال وتنكيل، ولم يضعف أمام الباطل الذي نفش ريشه، ولم يستكن أمام عدوه وكل الظروف القاسية رغم كثرة الخذلان، كان يحمل رسالة وهمة الأمة والوطن، كان يسعى لإحياء ثقافة المقاومة الجماعية بكل مواطن المواجهة، فتراه في السجن مضربًا في الميدان، معتصمًا في بيوت الأسرى والشهداء، حاضرًا في الإعلام محرضًا، وفي العمل قائدًا، وفي المنزل أبًا ومربيًا.

استطاع اليوم بأمعائه الخاوية وروحه الطاهرة بأن يوحد صفوف المقاومة، وأن يعيد قضية الأسرى حاضرة في قلوب الأمة.