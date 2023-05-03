ابطال نفق الحرية ينعون الشيخ خضر عدنان ..فماذا جاء في رسالة محمود العارضة ؟

وجه أبطال نفق جلبوع اليوم الاربعاء 3/5/2023 ، رسالة نعي للشيخ القائد خضر عدنان الذي ارتقى فجر أمس داخل سجون الاحتلال بعد إضراب عن الطعام وصل لـ87 يوماً .

وقال الأسير القائد محمود العارضة مهندس نفق الحرية في رسالة النعي من عزل سجن عسقلان

انه في ظل هذا الحدث العظيم حيث انفجر هذا النجم الكبير خضر عدنان، ليضيء لنا درب الحرية المظلم.

وأكد أنَّ العدو قفز قفزة نوعية، ووجه ضربة قاتلة للوطن، ويرقب ردة فعل الوطن على محاولة اغتياله، مشدداً على إنَّ استشهاد خضر عدنان هو محاولة اغتيال وطن.

وتابع في رسالته لذوي الشهيد خضر الزوجة والأولاد والإخوان، "عزاؤنا أن خضر مضى في سبيل الله، وإن هذا المقام لكم سيحسدكم عليه النبيين والصديقين والشهداء وأحرار العالم في الدنيا والآخرة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته".

فيما يلي نص الرسالة كاملة :

بسم الله الرحمن الرحيم

"وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ"

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد،

نقول اليوم وفي ظل هذا الحدث العظيم حيث انفجر هذا النجم الكبير خضر عدنان، ليضيء لنا درب الحرية المظلم، إنَّ العدو قفز قفزة نوعية، ووجه ضربة قاتلة للوطن، ويرقب ردة فعل الوطن على محاولة اغتياله، إنَّ استشهاد خضر عدنان هو محاولة اغتيال وطن.

إلى ذوي الشهيد خضر الزوجة والأولاد والإخوان، عزاؤنا أن خضر مضى في سبيل الله، وإن هذا المقام لكم سيحسدكم عليه النبيين والصديقين والشهداء وأحرار العالم في الدنيا والآخرة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

أخوكم الأسير

محمود العارضة

عزل سجن عسقلان

02/05/2023