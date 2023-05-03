بالفيديو ماذا قالت والدة الشهيد إبراهيم النابلسي لزوجة الشهيد خضر عدنان ؟

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 12:33 م
03 مايو 2023
زوجة الشهيد خضر عدنان - وراتب النابلسي.PNG
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