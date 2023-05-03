وزارة الزراعة : العدوان "الإسرائيلي" تسبب بخسائر جسيمة

قالت وزارة الزراعة: إن عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة الليلة الماضية، تسبب بخسائر كبيرة في مرافقها غرب مدينة غزة.

وذكرت الوزارة أن قصف الاحتلال تسبب بخسائر كبيرة في مبنى الإدارة العامة ‏للإرشاد، ومبنى الإدارة العامة للتخطيط، بالإضافة لأضرار جسيمة بمبنى ‏المختبرات.

وأكدت أن هذا القصف يمثل استهدافا واضحاً للقطاع الزراعي لاسيما ‏في ظل ما يتم استخدامه من مواد سامة تؤثر على المزروعات، وانتهاكا واضحاً للقانون الدولي الإنساني ‏والاتفاقيات الدولية الداعية لتحييد المؤسسات المدنية والخدماتية.‏

وطالبت الوزارة المؤسسات الحقوقية الدولية بضرورة الوقوف ‏عند مسؤولياتها لوقف هذا الاستهداف المتكرر والعدوان على القطاع الزراعي.‏