القناة 13: مكتب نتنياهو لم يصدر أي إعلان بخصوص وقف إطلاق النار

علقت "القناة 13" العبرية اليوم الأربعاء 3/8/2023 ، على قرار وقف إطلاق النار بين الاحتلال وغزة إنه لم يصدر عن مكتب رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، أي إعلان بخصوص وقف إطلاق النار على عكس الجولات السابقة."

وكان مصدر بالمقاومة قال: إن اتفاقاً لوقف إطلاق النار، دخل حيز التنفيذ الآن، بين الفصائل الفلسطينية والاحتلال الإسرائيلي.

وأضاف المصدر أن اتفاق وقف إطلاق النار كان نتيجة وساطة عدة أطراف لوقف العدوان، وسيكون متزامناً ومشروطاً بالتزام الطرفين.

وكانت القناة نقلت عن المصدر قوله، إنه "لن يكون هناك هدوء ما لم يتوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة بشكل كامل".