الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي يصل إلى دمشق

وصل الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، اليوم الأربعاء، إلى مطار دمشق الدولي في زيارة رسمية تستغرق يومين، يرافقه وفد وزاري سياسي واقتصادي كبير، وسيجري مع الرئيس السوري بشار الأسد مباحثات سياسية واقتصادية موسّعة، يليها توقيع عدد من الاتفاقيات.

وبحسب وكالة الأنباء السورية "سانا"، يضم الوفد الوزاري المرافق للرئيس الإيراني كلا من حسين أمير عبد اللهيان، وزير الشؤون الخارجية، ومهرداد بذرباش، وزير الطرق وبناء المدن (رئيس اللجنة الاقتصادية المشتركة)، ومحمد رضا آشتياني، وزير الدفاع، وجواد أوجي، وزير النفط عيسى زارع بور، وزير الاتصالات غلام حسين إسماعيلي، أمين رئيس مكتب رئيس الجمهورية، وعباس كلرو، ممثل عن مجلس الشورى الإسلامي، ومحمد جمشيدي، معاون الشؤون السياسية لمكتب رئيس الجمهورية.

وفي وقت سابق، أكد وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبداللهيان، أن زيارة الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي إلى سوريا، نجاح لدبلوماسية الحكومة في استكمال عملية التكامل الإقليمي.