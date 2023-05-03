سلامة معروف : الطواقم الحكومية شرعت بحصر الأضرار ميدانيا وتسجيل الخسائر

أكد سلامة معروف رئيس المكتب الإعلامي الحكومي اليوم الاربعاء 3/5/2023 ، الطواقم الحكومية المختصة شرعت منذ ساعات الصباح الأولى في عملية حصر الأضرار ميدانيا وتسجيل وتقدير الخسائر، التي تسببت بها غارات الاحتلال الليلة الماضية.

وأكد سلامة ان المؤسسات والطواقم الحكومية كانت تتابع مجريات العدوان لحظيا، وتقوم بواجبها لاستمرار الخدمات الأساسية والتعامل مع تداعيات العدوان وآثاره، وتمارس اليوم المؤسسات الحكومية عملها الطبيعي المعتاد في تقديم خدماتها للمواطنين، كما تسير العملية التعليمية بصورتها الاعتيادية، باستثناء بعض المدارس التي تعذر عملها بسبب الأضرار التي لحقت بها جراء القصف في محيطها القريب.

وحيا سلامة شعبنا الفلسطيني البطل ومقاومته الباسلة وطواقمه الحكومية الذين وقفوا في وجه عدوان الاحتلال خلال الساعات الماضية، وكانوا أوفياء للشهيد خضر عدنان وللحركة الوطنية الأسيرة، ولم يتأخروا عن أداء الواجب، سيما في غزة العزة والكرامة.

وأوضح سلامة انه سيتم التعامل والمتابعة وفق المقتضى القانوني مع النماذج غير المسئولة وطنيا ومجتمعيا، التي قامت بنشر وترويج وتداول الإشاعات، ولم تلتزم بمحددات النشر عبر المنصات المختلفة، وساهمت في إحداث بلبلة مجتمعية، حيث جرى رصدها طوال الساعات الماضية .

ودعا وسائل الإعلام وممثلي الهيئات والمنظمات الدولية إلى تفقد الأماكن المختلفة التي استهدفها الاحتلال خلال عدوانه، وتسليط الضوء على الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية والمنشئات والمرافق العامة المتأثرة بالقصف.