بالفيديو لحظة تفجير الاحتلال منزل الشهيد محمد صوف في قرية حارس غرب سلفيت

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 08:49 ص
03 مايو 2023
تفجير منزل صوف.jpg
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لحظة تفجير الاحتلال منزل الشهيد محمد صوف في قرية حارس غرب سلفيت

 

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