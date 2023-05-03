بالفيديو لحظة تفجير الاحتلال منزل الشهيد محمد صوف في قرية حارس غرب سلفيت

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لحظة تفجير الاحتلال منزل الشهيد محمد صوف في قرية حارس غرب سلفيت
فلسطين اليوم - غزة
الساعة 08:49 ص
03 مايو 2023
لحظة تفجير الاحتلال منزل الشهيد محمد صوف في قرية حارس غرب سلفيت
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