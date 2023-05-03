مقتل شاب من الناصرة وإصابة زوجته وطفلتهما يرفع ضحايا الجرائم لـ 59

قتل شاب "25" عاماً اليوم الأربعاء 3/5/2023 بعد منتصف الليل وأصيبت زوجته وطفلتهما في مدينة الناصرة، جراء جريمة إطلاق نار وقعت في مدينة الناصرة بالداخل المحتل.

وفي التفاصيل، قُتل الشاب ساهر عباس "النتفة" (25 عاما) أمام زوجته وطفلتهما، وأصيبت زوجته وطفلتهما بجروح وصفت بأنها متوسطة وطفيفة من جراء تعرضهم لجريمة إطلاق عيارات نارية عليهم من قبل جان مجهول في مدينة الناصرة، فجر اليوم.

وقدمت الطواقم الطبية التابعة لاتحاد الإنقاذ "إيحود هتسلا" العلاجات الأولية وأجرت عمليات إنعاش للشاب الذي وصفت حالته بداية بأنها حرجة، لكنها اضطرت لإقرار وفاته متأثرا بإصابته، ونقلت زوجته وطفلته للمستشفى لاستكمال العلاج.

وفتحت الشرطة ملفا للتحقيق في ملابسات الجريمة، ولم يُبلّغ عن اعتقال مشتبهين وخلفية الجريمة وأية تفاصيل أخرى.

وقُتل، فجر أمس، الشاب مالك محمود أسعد أبو شهاب (31 عاما) من بلدة مصمص في وادي عارة، في جريمة إطلاق نار وقعت بالقرب من محطة للشرطة بوادي عارة، حين كان ينتظر السيارة التي تقله إلى مكان العمل.

وشيّع أهالي الطيبة، مساء أمس، جثامين ضحايا جريمة الطعن التي ارتكبت فجر أول من أمس، الاثنين، في المدينة، الشابة براءة جابر مصاروة (26 عاما) وطفليها أمير (عامان) وآدم (نصف عام).

وتشهد البلدات العربية جرائم قتل وأحداث عنف متزايدة وبصورة مقلقة، منذ مطلع العام الجاري 2023 ولغاية اليوم مقارنة بالفترة الموازية مع العام الماضي، في ظل تواطؤ الشرطة وصمت المجتمع وعدم العمل لاجتثاث العنف والجريمة.

وبلغت حصيلة ضحايا جرائم القتل في المجتمع العربي منذ مطلع العام الجاري ولغاية اليوم، 59 ضحية، أي بمعدل قتيل في كل يومين، بينهن أربع نساء قتلن في جرائم عنف مختلفة.