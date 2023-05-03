الاحتلال يشن حملة اعتقالات واسعة  في الضفة

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الأربعاء 3/5/2023، حملة اعتقالات في مدن مختلفة من الضفة، عقب دهم منازلهم والعبث بمحتوياتها؛ بينهم عضو في المجلس التشريعي المنحل.

وقالت مصادر محلية، إن قوات الاحتلال أعادت اعتقال عضو المجلس التشريعي المنحل عزام سلهب وثلاثة من أولاده، وهم: مالك وعبد الله وحمزة، بعد اقتحام منازلهم في مدينة في الخليل.

و في رام الله والبيرة، أعاد جيش الاحتلال اعتقال الأسير المحرر مصطفى القاضي، عقب اقتحام منزله في حي الجنان، وسط مدينة البيرة، كما اعتقلت قوات الاحتلال يمان بعيرات وادم حمايل من كفر مالك، وعبد الكريم أبو عليا وماجد النعسان من قرية المغير شرق رام الله.

وفي طولكرم، اعتقلت قوات الاحتلال الشاب عماد أبو عصبة من مدينة طولكرم، والأسير المحرر أرقم هرشة عقب اقتحام منزله في قرية قفين شمال المدينة.