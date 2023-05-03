بالفيديو جرافات الاحتلال تهدم منزلين في سلفيت وقلقيلية لمنفذي عمليتين بطوليتين

أقدمت جرافات تابعة للاحتلال، فجر الأربعاء 3/5/2023، على هدم منزلين بمدينتي سلفيت، وقلقيلية بالضفة الغربية المحتلة.

وأفادت مصادر صحفية، بأن الاحتلال شرع بهدم منزل الشهيد محمد مراد صوف في بلدة حارس شمال غرب سلفيت منفذ عملية "أرئيل" قبل 6 شهور.

وذكرت المصادر، أن قوات الاحتلال فجرت منزل الشهيد صوف بعد زراعة المتفجرات بداخله.

واقتحمت قوات الاحتلال بلدة حارس مساء الثلاثاء بعشرات الآليات العسكرية، وحاصرت محيط منزل الشهيد صوف، ومنعت المواطنين من الاقتراب.

ونفذ صوف (19 عاما) منتصف شهر نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي عملية طعن ودهس قرب المنطقة الصناعية بمستوطنة "أرائيل" الجاثمة على أراضي سلفيت.

واستشهد صوف برصاص جنود الاحتلال في موقع العملية التي قتل فيها ثلاثة مستوطنين وأصيب ثلاثة آخرون.

وفي ذات السياق دمر الاحتلال، فجر الأربعاء، منزل الأسير يونس هيلان في قرية حجة، شرقي مدينة قلقيلة، شمالي الضفة الغربية.

وقالت مصادر محلية، إن جيش الاحتلال داهم قرية حجة وحاصر منزل الأسير "هيلان" ومنع المواطنين من الوصول له، قبل أن تشرع جرافاته بهدم منزل عائلة الأسير.

وفي منتصف تشرين ثاني/ نوفمبر 2022، اقتحم جيش الاحتلال قرية حجة وداهم منزل عائلة الشاب "هيلان"، وأجرى عملية مسح للمنزل وأخذ قياساته ورسم خرائط، ومنع عائلته من الاقتراب؛ تمهيدًا لهدمه.

ويتهم الاحتلال الأسير هيلان المعتقل منذ 25 أكتوبر 2022، بتنفيذ عملية طعن في بلدة الفندق شرقي قلقيلية؛ وأدت لمقتل أحد المستوطنين.