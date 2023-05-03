الأمين العام للأمم المتحدة يطالب بإجراء تحقيق شفاف حول استشهاد عدنان

طالب الأمين العام للأمم المتحدة، اليوم الأربعاء 3/5/2023، بإجراء تحقيق شفاف حول استشهاد الأسير الفلسطيني خضر عدنان.

وقال نائب المتحدث الرسمي للأمم المتحدة، فرحان الحق:"إن الأمين العام يتابع بقلق الوضع بعد وفاة خضر عدنان، وإن على سلطات الاحتلال الإسرائيلية ضمان إجراء تحقيق شامل في ملابسات وفاته."

وأضاف المتحدث:" أن الأمين العام يجدد دعوته للاحتلال لوضع حد لممارسة الاعتقال الإداري التعسفي. فإما أن يتم توجيه تهم فورية لجميع المحتجزين إدارياً ومحاكمتهم أمام محكمة أو إطلاق سراحهم دون تأخير.

وفي وقت سابق من يوم غدٍ الثلاثاء، أعلن مكتب إعلام الأسرى في بيان له، عن استشهاد الأسير الشيخ خضر عدنان بعد 86 يوما من الإضراب عن الطعام رفضا لاعتقال التعسفي في سجون الاحتلال الإسرائيلي".