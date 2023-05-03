إعلام عبري: تضرر منشأة ومنازل في عسقلان جراء سقوط صواريخ

أصاب صاروخ أطلق من قطاع غزة، الأربعاء، منشأة صناعية في مدينة عسقلان المحتلة.

وأفاد موقع روتر العبري، بتعرض مصنع في عسقلان لإضرار جراء سقوط صاروخ عليه مباشرة.

وذكر الموقع، أن وابلاً من الصواريخ أطلقت باتجاه المنطقة الصناعية الجنوبية في هذه المدينة وفي مستوطنات أخرى في "غلاف غزة".

وبحسب موقع :خدشوت حموت"، فإن نيران اشتعلت في عدد من المركبات نتيجة سقوط صاروخ في منطقة "زيكيم" المحاذية لمناطق شمال القطاع.

وأمر رئيس بلدية عسقلان، بفتح الملاجئ العامة، وفق القناة 13 العبرية.

وتطلق المقاومة، قذائف صاروخية، باتجاه البلدات المحتلة في "غلاف غزة"، ردًا على اغتيال الأسير والقيادي في حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، خضر عدنان.