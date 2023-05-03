بالفيديو قوات الاحتلال تقتحم بلدة حجة بقلقيلية وتشرع بهدم منزل الأسير يونس هيلان

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الأربعاء، بلدة حجة شمال قلقيلية بالضفة الغربية، تمهيدًا لهدم منزل الأسير يونس هيلان البالغ من العمر (18عاما).

وأفادت مصادر محلية، بان قوات الاحتلال المعززة بالآليات العسكرية بينها جرافة، اقتحمت منزل الأسير.

وذكرت المصادر ذاتها، أن الآليات بدأت في هدمه بعدما أخلت سكانه عنوة، كما انتشرت القوات في محيط المنزل ومنعت المواطنين من الوصول إلى المكان.

يُشار إلى أن الأسير هيلان نفذ في تشرين الأول/ أكتوبر من العام الماضي، عملية طعن في لدة الفندق شرق قلقيلية، أسفرت عن مقتل مستوطن.