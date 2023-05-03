المجلس التشريعي يدين العدوان "الإسرائيلي" على قطاع غزة

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 01:20 ص
03 مايو 2023
قصف على غزة اليوم الأربعاء 3-5-2023
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ادانت رئاسة المجلس التشريعي الفلسطيني في قطاع غزة، اليوم الأربعاء، العدوان "الإسرائيلي" على غزة، واعتبرت العدوان أنه "يمثل إرهابا منظما سيفشل على صخرة صمود الشعب الفلسطيني ومقاومته الباسلة".

وأكد المجلس التشريعي، في تصريح صحفي، أن القصف الصهيوني وترويع الآمنين في قطاع غزة يعكس فاشية الاحتلال وحجم انتهاكاته الجسيمة لكل القوانين والمواثيق الدولية.

وطالب الوسطاء والمنظمات الدولية للتحرك العملي والجاد لردع جرائم الاحتلال ضد الفلسطينيين وأسراه ووقف عدوانه على غزة.

ودعا المجلس، البرلمانات العربية والإسلامية والدولية إلى حشد الجهود لنصرة الشعب الفلسطيني وفضح جرائم الاحتلال والعمل على ملاحقته وعزله في المحافل الدولية.

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