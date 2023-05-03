تعليم عزة تصدر بياناً توضيحياً بشأن دوام الطلبة في المدارس اليوم الأربعاء 3-5-2023

نفى رائد صالحية مدير الشؤون الإدارية بوزارة التربية والتعليم بمدينة غزة، اليوم الأربعاء، صحة الأنباء المتداول على بعض مواقع التواصل الاجتماعي بشأن تعليق الدراسة في المدارس، اليوم؛ بسبب التصعيد الإسرائيلي على قطاع غزة.

وقال صالحية، في تصريح صحفي: "لم يصدر عن الوزارة أي تصريح بهذا الخصوص ولا أنباء عن تعليق أو تعطيل الدوام حتى هذه اللحظة".

ويشن جيش الاحتلال عدوانا جويا عسكريا على قطاع غزة، حيث استهدف مواقع للمقاومة، في حين، ترد المقاومة على هذا الاستهداف بقصف البلدات المحتلة، بالصواريخ، وردًا على استشهاد خضر عدنان داخل السجون، فجر أمس، نتيجة الإهمال الطبي.