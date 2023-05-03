رضوان: المقاومة لن تسمح للاحتلال بتغيير قواعد الاشتباك

وجه القيادي في حركة المقاومة الإسلامية "حماس" إسماعيل رضوان، التحية للمقاومة الفلسطينية ولغرفة العمليات المشتركة التي ردت على جريمة اغتيال الشهيد القائد الوطني الشيخ خضر عدنان وتتصدى للطائرات الصهيونية والعدوان المتواصل على قطاع غزة وتؤكد على وحدة الساحات وترابط جبهات المقاومة.

وأكد القيادي رضوان في تصريح صحفي أن المقاومة لن تسمح للاحتلال بتغيير قواعد الاشتباك فالقصف بالقصف والدم بالدم ولن يفلح الاحتلال في تحقيق أهدافه.

كما أكد على وحدة الشعب والوطن والبندقية وستبقى المقاومة هي الدرع والسيف المدافع عن شعبنا ومقدساتنا.