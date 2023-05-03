بالفيديو اصابة مواطنين جراء استهداف طيران الاحتلال لموقعين في شمال غزة

أصيب، الأربعاء، مواطنين بجروح جراء استهداف الطيران الحربي الإسرائيلي لموقعين تابعين للمقاومة في شمال قطاع غزة.

وأفادت مصادر طبية، بوصول إصابة لمواطن بحالة خطيرة إلى مجمع الشفاء الطبي، وأخرى إلى مستشفى العودة بتل الزعتر.

وذكر مراسل "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، أن سيارات الإسعاف نقلت إصابة بعد قصف موقعا في مخيم الشاطئ، وأخر جراء استهداف موقعا في تل الزعتر، كما وأن هذه الاستهدافات خلفت اضراراً مادية في منازل المواطنين القريبين من الاستهدافات.

ويشن جيش الاحتلال عدوانا جويا على قطاع غزة، حيث قصف الطيران مواقع عدة في مناطق عدة من قطاع غزة.