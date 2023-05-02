بالفيديو طائرات الاحتلال تشنُّ سلسلة من الغارات على قطاع غزة..والمقاومة تواصل قصفها

شنت طائرات الاحتلال "الإسرائيلي"، مساء اليوم الثلاثاء2/5/2023م، سلسلة من الغارات استهدفت عدداً من المواقع التابعة لفصائل المقاومة في قطاع غزة.

وبحسب مراسلنا، فإن طائرات الاحتلال الحربية شنت 6 غارات على محيط منطقة السفينة شمال غرب غزة.

فيما استهدفت موقعاً يتبع للمقاومة غرب مدينة غزة بصاروخ من طائرة بدون طيار.

وفي حي الزيتون، استهدفت طائرات الاحتلال بدون طيار أرضا زراعية جنوب الحي دون أن يبلغ عن وقوع إصابات.

وبالتزامن مع ذلك، شنت طائرات الاحتلال غارة على محافظة خانيونس استهدفت خلالها موقعاً للمقاومة غرب المحافظة.

بدورها، قالت مصادر صحفية " إن المضادات الأرضية التابعة للمقاومة تتصدى في هذه الأثناء لطيران الاحتلال المعادي في أجواء شمال قطاع غزة"

وأشارت المصادر إلى أن فصائل المقاومة لا تزال تطلق رشقاتها الصاروخية من قطاع غزة تجاه مستوطنات الاحتلال، بالتزامن مع القصف "الإسرائيلي" المتواصل على قطاع غزة.

يتبع..